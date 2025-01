Lapresse.it - Senato, via libera al Dl Giustizia: all’interno misure su carceri e braccialetti elettronici

Ilha dato il viacon 93 sì, nessun voto contrario e 62 astenuti al ddl n. 1315 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recanteurgenti in materia di(cd. decreto). Il Dl, in scadenza il 28 gennaio, passa ora alla Camera. Tra lecontenute nel decreto, che consta di 11 articoli, l’articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria; in particolare, viene limitata la competenza del commissario straordinario, escludendola rispetto agli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l’incarico di progettazione. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale, che viene prolungata sino a tutto il 31 dicembre 2026 proprio per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria.