Scuola chiusa a Caivano, la Commissione incontra la dirigente

Tempo di lettura: < 1 minutoLastraordinaria del Comune di, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, in relazione alle criticità registrate nel corso della giornata di ieri dai vigili del fuoco e dalla Asl al plesso Don Diana dell’Istituto comprensivo De Gasperi, ha immediatamente disposto tutti gli interventi di competenza necessari per garantire la sicurezza degli alunni. Nel contempo hato lascolastica, sensibilizzandola ad approntare con tempestività tutte le misure prescritte a cura dell’istituto, in modo da per consentire la rapida fruibilità del plesso in questione.Gli uffici comunali confidano di completare in breve tempo le opere, già avviate nella stessa giornata di ieri, ritenute indispensabili dallaStraordinaria per rendere laun luogo sempre più sicuro per la popolazione scolastica.