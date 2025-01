Oasport.it - Puppo impressionato da Fonseca: “In una cosa mi ricorda Sinner. Ottimista per Berrettini-Rune”

Darioè rimasto folgorato dal brasiliano Joao, capace di battere il russo Andrey Rublev al primo turno degli Australian Open, e si è soffermato sul giovane prodigio sudamericano durante l’ultima puntata di Tennismania, puntata del canale YouTube di OA Sport: “Marat Safin, quando ha debuttato in uno Slam al Roland Garros, ha delle analogie con. Lui debuttò a 18 anni e 4 anni,ha 18 anni e 5 mesi. Safin affrontò Agassi numero 20 del mondo, poi sconfisse anche Kuerten che erano un top-10 e poi andò fino agli ottavi. Mi aveva: un omone così anche più impressionante dida questo punto di vista che sulla terra tirava qualsiasi. Il suo rovescio era quello che impressionava di più, forseha il diritto. In unami: la quantità di risposte che mette in campo, poi mi haanche per atteggiamento e attitudine.