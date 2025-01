Sport.quotidiano.net - Pressing su Mignani e Ongaro. Il diesse Cutolo prende tempo

Archiviata la brutta sconfitta interna con il Pineto e confermata la fiducia nel tecnico Troise, bersagliato da gran parte della tifoseria dopo il misero punto ottenuto nelle due partite consecutive in casa che hanno aperto il 2025, il direttore amarantotorna a concentrarsi sul mercato per provare a portare in dote al tecnico e alla squadra quegli innesti di cui le ultime gare hanno ribadito la necessità. In attacco serve almeno un elemento: la squadra non segna su azione dal 4-2 alla Pianese dello scorso 15 dicembre e lo ha fatto solo con Pattarello, autore di tutti i gol degli amaranto dell’ultimo mese. Occorre trovare qualcun altro che centri la porta con regolarità e i nomi in lista sono sempre quelli di, che proprio in quella partita segnò una doppietta a Trombini, e didel Novara.