PlayStation Store, sono disponibili gli sconti del Nuovo Anno con tanti giochi per PS4 e PS5 in offerta

Con il, arrivano grandi opportunità per i giocatori nell’ecosistema Sony: suiniziati glidel, un’iniziativa preziosa che propone centinaia diPS4 e PS5 inspeciale fino al 29 gennaio 2025. Dalle produzioni di alto profilo alle edizioni complete e deluxe, c’è qualcosa per tutti i gusti e budget.Tra i titoli di spicco si segnalano:Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition, perfetto per gli amanti delle corse.Hitman World of Assassination, per gli appassionati di strategia e stealth.The Crew: Motorfest Deluxe Edition, dedicato a chi cerca un’esperienza open-world di guida.Star Wars Jedi: Fallen Order + Survivor Bundle, ideale per i fan dell’universo di Star Wars.Death Stranding: Director’s Cut, un’avventura unica dal visionario Hideo Kojima.