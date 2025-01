Ilrestodelcarlino.it - Per capire come “Mordere il cielo“ ascoltate cosa dice Paolo Crepet

Una serata di approfondimento e confronto su temi di grande attualità, un appuntamento per una riflessione che promette di rivelarsi imperdibile per comprendere le sfide del nostro tempo, guidati dalla passione e dall’autorevolezza di. Il celebre psichiatra e sociologo infatti sarà protagonista di una conferenza-spettacolo il 30 gennaio 2025 alle ore 21 al Teatro della Fortuna di Fano. L’evento, intitolato “il“, prende spunto dall’omonimo libro in cuiesplora le sfide emotive e sociali del nostro tempo, invitando il pubblico a riflettere sul significato della libertà e della felicità. In “il“, infattiaffronta temi crucialiguerre, migrazioni, povertà, dipendenze e il crescente isolamento che accomuna generazioni diverse. Il libro si proponeuna riflessione profonda sull’insensibilità dell’epoca moderna, interrogandosi su dove siano finite le nostre emozioni in un contesto di solitudine diffusa.