Papa | bimbi sfruttatinon esser complici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.35 "Combattere lo sfruttamento, in particolare minorile, è la strada maestra per costruire un futuro migliore per tutta la società".Così il. "Se vogliamo sradicare il lavoro minorile non possiamone. quando acquistiamo prodotti che impiegano il lavoro dei bambini, come posso mangiare e vestirmi sapendo che dietro quel cibo, quegli abiti,ci sono bambini che lavorano invece di andare a scuola? La consapevolezza su ciò che acquistiamo è un primo atto per non", ha detto in udienza generale.