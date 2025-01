Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada, in 16 nella tenaglia

E’ passato un mese dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni per ilma le infrazioni non sono diminuite nonostante le multe siano più salate. Le condotte di guida scorretta sono ancora presenti e in alcuni casi hanno avuto anche tragiche conseguenze. Stando ai controlli mirati ed effettuati dai carabinieriCompagnia di Ancona sono state diverse le multe per aver violato ile una di queste riguarda anche i primo caso di sospensione brevepatente per l’uso del cellulare mentre si guidava. I controlli sono stati indetti proprio con l’obiettivo di stimolare gli automobilisti a condotte virtuose per innalzare i livelli di sicurezza sulle reti viarie e scongiurare incidenti anche mortali. Pur essendo alta l’attenzione pubblica sulle nuove regole da osservare, più rigide in termini di alcol e velocità, risulta ancora elevato il numero delle multe staccate.