Ilrestodelcarlino.it - Legari scomparso, la svolta. Un 38enne in carcere per omicidio volontario: qual è il movente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 15 gennaio 2025 – Le sue tracce si erano perse quel 13 luglio del 2023, quando si recò a lavorare in un cantiere a Lesignana per poi non fare più ritorno a casa. Ora, ad un anno e mezzo di distanza è arrivata lanel misterioso caso di Salvatore, 54 anni: in, infatti, accusato dell’dell’imprenditore è finito proprio colui che gli commissionò il lavoro e che avrebbe dovuto poi ‘liquidargli’ 16mila euro. Parliamo dell’unico – ad oggi – formalmente sotto accusa, iscritto inizialmente nel registro degli indagati per il sequestro di, ovvero Alex Oliva,sassolese, residente a Quattro Ville, Lesignana. L’uomo, all’alba di ieri è stato ammanettato su delega della procura dai carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo e della Compagnia di Modena, che hanno dato esecuzione alla ordinanza cautelare inemessa dal Gip.