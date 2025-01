Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Lattanzi: "Domeniche senza auto e cassonetti intelligenti per premiare i virtuosi"

in centro, isole ecologiche computerizzate, il potenziamento delle piste ciclabili, nuove aree per la socialità. Sono solo alcuni, questi, dei progetti checomunale all’ambiente Attilioha intenzione di sviluppare nel nuovo anno per rendere Ascoli una città sempre più sostenibile e innalzare il livello della qualità della vita. Assessore, partiamo dalla mobilità: cosa dobbiamo aspettarci? "Sicuramente riproporremo lee vorremmo farlo almeno una volta al mese, grazie alla collaborazione della Fiab. I cittadini e i turisti hanno apprezzato molto le precedenti edizioni e continueremo a lavorare su questo fronte. Al contempo, potenzieremo le piste ciclabili, seppur in maniera graduale ed equilibrata. Abbiamo già installato delle rastrelliere in tutte le scuole superiori, per incentivare i ragazzi all’uso della bicicletta e presto ne allestiremo altre nelle varie zone della città.