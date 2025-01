Sport.quotidiano.net - Joao Fonseca, chi è il 18enne fenomeno brasiliano che sfida Sonego agli Australian Open 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

Melbourne, 15 gennaio– È il numero 112 della classifica Atp eha vinto la sua prima partita in uno Slam. Eppure ha già gli occhi di tutti gli appassionati puntati addosso. Perchédi 18 anni, è considerato la stella emergente del tennis mondiale. Il talento pronto a rivaleggiare al vertice con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Debutto superL’esordio in un Major è stato folgorante:ha travolto il russo Andrey Rublev, nona testa di serie, con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-6 (5). Una prova di forza – e anche di maturità – davvero notevole per un giocatore di 18 anni, che si sta affacciando per la prima volta sui palcoscenici che contano.al secondo turno Al secondo turno degli– la partita è in programma giovedì 16 gennaioalle 6 ora italiana, diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2, in streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn –l’azzurro Lorenzo(numero 55 del mondo), vittorioso l’altro giorno contro lo svizzero Stan Wawrinka.