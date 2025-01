Formiche.net - Italia hub energetico tra Europa e Africa. La visita di Meloni letta da Abu Dhabi

L’obiettivo del governono è quello di fare dell’un hubstrategico tra. Per farlo è necessario un rafforzamento della cooperazione con i Paesi leader in questo campo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e la partnership di Paesi vicini come l’Albania. Se vogliamo che la transizione energetica sia concreta e sostenibile, “dobbiamo garantire che sia completata da infrastrutture adeguate. E sono certa che lo sviluppo delle interconnessioni possa essere la chiave di volta di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra noi e generare benefici condivisi per tutti”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel suo intervento al World Future Energy Summit ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti.