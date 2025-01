Lapresse.it - Italia-Brasile, ambasciatore Cortese: “Con nuovo piano di azione cooperazione in settori strategici”

“Al culmine di un 2024 di densissimo scambio, senza precedenti, di incontri a tutti i livelli, la Presidente Meloni ha incontrato il Presidente Lula a Rio de Janeiro, a margine del G20, con il quale ha discusso di undidel Partenariato Strategicoper gli anni 2025-2030. Aggiornare ild’, che risale al 2010, significa proiettare nel futuro le già eccellenti relazioni tra i due Paesi, introducendo nel testo anche la cooperininnovativi e, per renderlo più adeguato alle sempre più complesse agende e priorità internazionali”. Così l’d’in, Alessandro, in un’intervista a Relazioni Internazionali di Tribuna economica.“In un contesto in cui lo stato dell’economia brasiliana è incoraggiante, sono particolarmente positivi i rapporti commerciali con le aziendene che, vorrei ricordarlo, già oggi, insono circa un migliaio, inclusi i colossi industriali – evidenzia– A riprova delle potenzialità del mercato brasiliano, dal 2020 al 2024 le nostre aziende hanno annunciato investimenti ed ottenuto commesse per oltre 40 miliardi di Euro, con una punta di 15,3 miliardi di euro nel 2022, che – come i reinvestimenti in loco di altre grandi aziendene in, – non vengono contabilizzati dalle statistiche Ocse, ma che sono molto importanti per l’economia brasiliana.