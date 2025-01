Ilrestodelcarlino.it - Il processo da rifare. Wick, le motivazioni contro l’assoluzione:: "Prove utilizzabili"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il giudice del rinvio procederà all’integrale rivalutazione del compendio probatorio, utilizzando tutti gli atti erroneamente ritenuti innella sentenza impugnata (prelievi ematici, analisi tossicologiche di laboratorio, consulenze tecniche medico legali acquisite con il consenso delle parti e perizie medico legali espletate in sede di incidente probatorio e di dibattimento) nonché attenendosi ai principi di diritto di volta in volta enunciati nella presente decisione e agli standard motivazionali consono alla tipologia della sentenza che verrà emessa all’esito del giudizio, emendata anche dai plurimi travisamenti probatori rilevati e censurati in questa sede". E’ il passo finale delledella decisione presa il 3 ottobre 2024 dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza assolutoria della Corte d’Assise d’Appello di Ancona e stabilito che Leopoldodovrà essere di nuovo processato per le morti sospette alla Rsa di Offida.