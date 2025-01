Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 15 gennaio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Coppa del Re

Leggi su Ilveggente.it

di15: c’è un recupero diA, i turni infrasettimanali die ladel Re.La “lunghissima” diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata, si conclude con la sfida di San Siro tra Inter e Bologna, posticipata due settimane fa per via dell’impegno dei nerazzurri in SuperItaliana. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno “affogato” in Laguna la grande delusione di Riad – bruciante sconfitta in finale con il Milan – battendo di misura il Venezia in campionato (0-1) grazie ad una rete di Darmian.Idi15A,del Re (LaPresse) – IlVeggente.it La curiosità statistica di questa partita riguarda il segno “Gol” che a San Siro, ogni volta che si affrontano queste due squadre, si verifica da ben 15 anni: negli ultimi 16 precedenti giocati nell’impianto meneghino il Bologna ha infatti sempre realizzato almeno una rete.