Superguidatv.it - Garrison: “Amici è casa mia, ma ecco perché non posso dire il mio preferito” – Intervista

In occasione della consegna del prestigioso premio Antenna d’Oro per la TV in Campidoglio,Rochelle si racconta e condivide le emozioni per il riconoscimento ricevuto grazie al programma di Rai 2 Performer Italian Cup. Tra successi professionali, riflessioni sul mondo del musical e il suo legame con, l’ex coreografo del talent di Maria De Filippi offre uno sguardo appassionato sul suo percorso artistico spiegando come adesso l’Italia sia un paese all’avanguardia anche per lo studio dei musical., ex professore didi Maria De Filippi, premio Antenna d’Oro in Campidoglio. Quanto sei emozionato per questo risultato?Questo programma è andato bene,i. Performacup sta andando bene. Finalmente comincio ad avere dei piedi per camminare da solo.