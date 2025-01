Anteprima24.it - Furti seriali con scasso in negozi e tabacchi: arrestato minorenne

Tempo di lettura: 3 minutiAll’esito degli sviluppi delle attivita? di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed avviate in seguito ai numerosipresso diversi esercizi commerciali presenti nel comune di Avellino, nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di Misura cautelare del collocamento in comunita?, nei confronti di undel luogo.Il Pubblico Ministero titolare delle indagini, nel corso degli approfondimenti investigativi, effettuati dalla Squadra Mobile di Avellino e dalla Compagnia Carabinieri di Avellino, ha contestato al destinatario della misura i reati di furto aggravato e continuato, con l’ulteriore aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose.