Enoteca La Torre – Roma

LaLungotevere delle Armi, 22/23 – 00195Telefono: 06/45668304Sito Internet: www.la.comTipologia: ricercataPrezzi: menu degustazione 180/220€Chiusura: Lunedì e MartedìOFFERTAQuesto affascinante locale si conferma come uno dei migliori ristoranti della regione, la cui cifra stilistica è riconoscibile in una grande solidità classica di fondo, con la creatività che è funzionale unicamente al piacere del palato, rifuggendo pertanto da effetti speciali che nel fine dining non di rado sono fini a sé stessi. Nella proposta è ben riconoscibile l’impronta campana del giovane e bravissimo chef, con una cucina dalle inflessioni mediterranee, solare e leggiadra, in cui padronanza tecnica e materie prime di eccellenza non vengono platealmente esibite, ma rimangono al servizio della squisitezza dei piatti, peraltro anche molto curati da un punto di vista estetico.