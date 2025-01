Dissing tra Vasco Rossi e Matteo Salvini sul nuovo codice della strada il Komandante all’attacco | Mai detto di guidare ubriachi o drogati VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di capire cos’è il, cioè un litigio verbale che si è diffuso soprattutto in ambito musicale. In epoca di social però ilpuò riguardare qualsiasi altro personaggio e ultimamente se n’è scatenato uno che riguarda. Oggetto del contendere? Ilfirmato proprio dal ministro leghista che sta sollevando molte polemiche.La diatriba traqualche giorno fa si è lamentato del, che prevede il ritiropatente anche a chi ha fumato una canna qualche giorno prima di un controllole.ha replicato al rocker di Zocca, spiegando che si trattava di una fake news poiché i test salivari arrivano a qualche ora prima.