Romadailynews.it - Cina: Guangdong, Southern Airlines festeggia utilizzo di C919

Degli assistenti di volo e dei passeggeri fotografati durante un’attivita’ a tema a bordo di un jet passeggeriche effettua un volo da Guangzhou a Chengdu, ieri 14 gennaio 2025. Ieri la Chinaha organizzato attivita’ a tema a bordo degli aereiper celebrare l’di questi velivoli per la corsa ai viaggi per la Festa di primavera di quest’anno (nota anche come “chunyun”). Tutti e tre i jetgestiti dalla Chinasono stati utilizzati ieri, primo giorno del chunyun di quest’anno, per effettuare 10 voli su quattro rotte che collegano Guangzhou con le citta’ di Hangzhou, Shanghai, Haikou e Chengdu. Il chunyun di quest’anno vede una maggiore presenza di questi velivoli sviluppati nel Paese, simbolo del progresso tecnologico e industriale della