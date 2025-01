Iodonna.it - Ci sono alcuni cibi che possono aggravare i disturbi intestinali. Ecco quali sono e perché evitarli

Leggi su Iodonna.it

L’alimentazione può giocare un ruolo cruciale nel limitare idell’influenza intestinale.consigli del dottor Vito Annese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’IRCCS Policlinico San Donato.1. Niente latte e derivati freschiPosesacerbare i sintomi2. Evitare alimenti ricchi di fibraPosso stimolare in eccesso il transito intestinale Leggi anche › Influenza intestinale: cosa mangiare (e cosa evitare) per stare meglio 3. Evitare i prodotti integralitroppo ricchi di fibre4. Mangiare mele e bananei frutti maggiormente consigliati5. Mangiare patate e caroteTra gli ortaggiquelle maggiormente indicate6. Puntare su un’alimentazione sempliceEvitare piatti grassi, troppo conditi, salati o speziati Leggi anche › Influenza intestinale: come si riconosce e cosa fare per stare meglio 7.