Ilfoglio.it - ???????Carlo d’Asburgo e il coraggio della pace nella Grande guerra

Leggi su Ilfoglio.it

Il 21 novembre 1916 il vecchio imperatore Francesco Giuseppe muore, all’età di ottantasei anni. Il 30 dicembre viene incoronato il successore,, la cui salita al trono è il risultato di una serie quasi incredibile di morti dei cinque Asburgo che lo precedevanolinea di successione.non ha ancora trent’anni, ma ha le idee molto chiare: come già Francesco Ferdinando, la vittima di Sarajevo, vuole trasformare la Duplice Monarchia in “una unione di democrazie nazionali, in cui i tedeschi e gli slavi siano messi sullo stesso piede di parità”. Solo che intanto l’Austria è in, per cui il problema più urgente è la. E infatti già il 25 novembrelancia un appello accorato: “Voglio far tutto per bandire, nel più breve tempo possibile, gli orrori e i sacrificie rendere ai miei popoli le benedizioni scomparse”.