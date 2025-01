Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Valdelsa a valanga: 6-0. Colpaccio Le Botteghe

Il 2025 deldell’Empoleseriprende nel segno delle capoliste, che allungano sulle inseguitrici. Partiamo dal girone A di Serie A1, dove la Casa Culturale regola 2-0 il Castelnuovo con le reti di Posani e Regini e si porta a più cinque sulla Ferruzza, fermata sull’1-1 nello scontro diretto col Real Isola. Nello stesso raggruppamento grazie all’1-0 inflitto al 4 Mori (decisivo Di Stefano) la Scalese si avvicina alla zona play-off. Rimasto a riposo il girone B della massima serie perché composto da meno squadre, in A2 sono Massarella e Unionea provare l’allungo in vetta. Nel girone C i fucecchiesi piegano 2-1 la YBPD United con i guizzi di Sanarelli e Casolari e porta a sei i punti di vantaggio su Sciano e Molinese, che impattano nello scontro diretto. Nel D l’Unionetravolge 6-0 il Borgano con la doppietta di Campatelli e i gol di Febo e Leonardo Lari, Nigro e Mazzoni ed ha ora un margine di cinque lunghezze sull’Arci Cerreto Guidi, superato 2-1 a domicilio da Le(a segno Beqari e Pierozzi per i biancorossi ospiti).