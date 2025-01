Iltempo.it - Bimba ingoia pila, salvata grazie a sinergia Meyer Firenze-Ospedale cuore Massa

Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - Un'altra bambina ha rischiato la vita per l'ingestione di unaa bottone. E' stataalla collaborazione tra i medici dell'AouIrccs die dell'deldi-Fondazione Monasterio. La piccola, che ha 1 anno, ha lasciato da pochi giorni la rianimazione dell'deldopo un ricovero in terapia intensiva. E' il terzo caso che si verifica in Toscana nell'arco di soli 2 mesi: lo scorso novembre una bambina è deceduta e un altro bimbo è stato fortunatamente salvato. I medici lanciano un appello ai genitori: "State attenti alle pile. Sono oggetti pericolosissimi".La bambina è arrivata al Pronto soccorso dell'pediatriconel tardo pomeriggio di giovedì scorso. I genitori si erano accorti che aveva problemi nella deglutizione e ai medici hanno segnalato che la figlia, prima di addormentarsi, aveva giocato con una, riporta ilin una nota.