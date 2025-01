Lapresse.it - Australian Open 2025, da Sonego show a Berrettini e Paolini: Italia sogna e aspetta Sinner

Leggi su Lapresse.it

Non c’è soltanto Jannik; agliil movimento del tennisno si presenta in tutto il suo splendore. Da Matteoa Fabio Fognini e Flavio Cobolli, da Matteo Arnaldi a Luciano Darderi, e ancora Lorenzo, Luca Nardi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Come dire che l’; e non solo per la presenza del re della classifica Atp, che a Melbourne è pure campione uscente, ma anche con gli altri azzurri., Musetti vince il derby contro ArnaldiIn attesa del ritorno in campo di, che dopo aver liquidando il cileno Nicolas Jarry nella notte tra mercoledì e giovedì troverà la giovane wild carda Tristan Schoolkate, tra le partite più attese del primo turno c’era sicuramente il derbyno fra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.