Oasport.it - Ambesi boccia l’ipotesi patteggiamento per Sinner: “Sarebbe una sconfitta per l’umanità”

I primi mesi del 2025 di Janniksaranno contrassegnati da una sfida dentro e fuori dal campo. Proprio nelle stesse ore in cui l’altoatesino ha inaugurato gli Australian Open 2025 con una vittoria battendo in tre set l’ostico Jarry per 7-6 7-6 6-1, sono emersi diversi dettagli importanti riguardo la sentenza sulla questione Clostebol, la quale sarà pronunciata al TAS al termine del processo pianificato il prossimo 16 e 17 aprile a seguito del ricorso della WADA.Un fatto che, come sappiamo, ha suscitato non poco dibattito tra pubblico e addetti ai lavori, mettendo il n.1 al mondo al centro di una vera e propria tempesta mediatica. Sono tante le ipotesi sul tavolo in attesa del dibattimento; tra le più disparate e meno probabili c’è anche quella di un possibileche, teoricamente, consentirebbe all’altoatesino di rimanere fuori dal campo il meno tempo possibile.