Vita da strega La regista di Witches | | Condannate nei secoli solo perché donne

Le streghe non sono mai andate via. Risorgono dalla memoria collettiva, come simbolo di resistenza e ribellione, ogni volta che si ha bisogno di loro. Racconta così Elizabeth Sankey,del documentario, in esclusiva su Mubi. Sono Le streghe di Eastwick – Sarandon, Cher e Pfeiffer – che invocano il Diavoloper aver osato dar voce ai propri desideri (e riescono anche a sconfiggerlo, alleandosi) o le Giovani Streghe di Andrew Fleming, che negli anni Novanta hanno rappresentato un’intera generazione di adolescenti, emarginate, introverse e poco inclini a nascondere i loro spigoli viviper compiacere gli altri. Soprattutto, però, afferma Sankey condividendo nel film la sua storia personale, "ogni donna è unae ogniha bisogno della sua congrega", specialmente quando il mondo intorno si chiude, lasciandola fuori.