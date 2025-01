Lanotiziagiornale.it - Veneto sotto assedio: la telenovela del terzo mandato di Zaia scuote la destra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

In, il vento politico soffia forte attorno aldi Luca. Figura cardine della Lega,è pronto a giocarsi tutto pur di restare al comando, qualora il vincolo che impedisce un altroconsecutivo fosse eliminato. “I veneti chiedono la mia ricandidatura in maniera trasversale”, ha dichiarato, puntando contro una normativa che definisce “anomala”.è l’emblema del, ma la sua insistenza sulpropone interrogativi scomodi. La democrazia si piega alle ambizioni personali? Per il governatore, il blocco dei mandati è un’ingiustizia che colpisce pochi amministratori, mentre parlamentari e ministri continuano indisturbati. Una critica che non manca di alimentare tensioni.Nel frattempo, il centroscricchiola. Fratelli d’Italia spinge per un proprio candidato alla guida del, Salvini per ora tace.