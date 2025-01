Isaechia.it - Uomini e Donne, l’inaspettata rivelazione di Veronica Fedele: “Michele dopo l’ultima registrazione mi ha scritto e mi ha pregato di…”

Ieri è andata in onda una puntata didestinata a far discutere:Longobardi è stato invitato a lasciare il programma. Il suo trono infatti non aveva più ragion d’essere, complici le segnalazioni e i retroscena che hanno messo in dubbio la sua sincerità. La decisione della redazione è stata inevitabilel’ennesimo scossone. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la segnalazione di Alessandra Somensi, volto noto al pubblico del dating show, essendo stata la scelta di Luca Daffrè. Alessandra ha rivelato di essere stata contattata da, confermando le ombre sul tronista, già sollevate nei giorni scorsi da Mery. Quest’ultima aveva svelato l’esistenza di un profilo fake utilizzato daper contattare alcune delle sue corteggiatrici, gettando ulteriore discredito sul suo percorso.