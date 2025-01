Lanazione.it - Strada 3 bis, via ai lavori di Pieve. Il prefetto dà l’input alla Provincia: verrà completato il tratto a nord

Leggi su Lanazione.it

Buone nuove in arrivo per la ex 3 bis adiSanto Stefano. In questi giorni, infatti, è in corso di svolgimento la gara indetta ddi Arezzo per il ripristino di 1200 metri di vecchia statale sui quasi 5mila in totale, partendo da sud, quindi dfrazione di Valsavignone, nel Comune diSanto Stefano. La procedura è stata inserita sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Start) lo scorso 30 dicembre e martedì 4 febbraio alle 9.30 si terrà la prima seduta di gara, con aggiudicazione all’impresa che applicherà il minor prezzo determinato dal maggiore ribasso sull’imposto deia base di gara. In altre parole, si andrà all’apertura delle buste. Come si è arrivati a questa decisione che era tanto attesa, dal momento che i cinque milioni di euro erogati per il primo stralcio deisono disponibili dal settembre 2023? La notizia dei forti disagi verificatisi il 1° novembre sulappenninico della E45 mancante dell’alternativa viaria, dovuti in primispresenza dei cantieri – e dei quali anche gli organi di stampa si erano occupati – è arrivata sul tavolo del nuovodi Arezzo, il dottor Clemente Di Nuzzo, che il 22 novembre ha convocato l’amministrazione comunale pievana, rappresentata dal sindaco Claudio Marcelli e ladi Arezzo, che ha inviato un dirigente del settore tecnico.