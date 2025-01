Liberoquotidiano.it - Sindrome di Alagille, il farmaco arriva a domicilio

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Mirum Pharmaceuticals ha attivato in Italia il programma de-LIV-er@home, un servizio di consegna a domicilio rivolto ai pazienti ai quali è stato prescritto LIVMARLI® (maralixibat), il primoapprovato e rimborsato ne l nostro Paese per i pazienti condi. L'iniziativa - riporta una nota - mira a facilitare l'accesso a questoper le famiglie che hanno difficoltà logistiche nel ritirarlo presso le farmacie dispensatrici ed è a totale carico di Mirum Pharmaceuticals. Per i pazienti affetti da questa rara malattia genetica è fondamentale garantire un accesso semplice e continuativo a LIVMARLI®. Tuttavia, in alcune aree d'Italia, la distribuzione delè limitata a un solo punto di dispensazione, costringendo periodicamente le famiglie a lunghi viaggi per ritirare la terapia.