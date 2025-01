Iltempo.it - “Rischia grosso”. Chiusura in vista per Report? A cosa si aggrappa Ranucci

Guai per, decisivi per il suo destino gli ascolti. Il programma di Sigfrido, dopo l'ennesima polemica nata per una delle sue inchieste,e la Rai starebbe riflettendo sul suo futuro. È quanto emerge dopo il caos creato dall'inchiesta mandata in onda su Rai 3 su Silvio Berlusconi e sui suoi rapporti con Marcello Dell'Utri: riflessioni, bilanci, scontri tra destra e sinistra e il silenzio di viale Mazzini che fa pensare a una resa di conti imminente. Maè successo? Nell'ultima puntata diè andata in onda un'inchiesta su Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, sui loro rapporti e sui presunti legami conNostra. Tanto è bastato per provocare l'ira di Marina Berlusconi, che si è detta pronta ad azioni legali per reagire a quello che ha definito “un ignobile e vergognoso esercizio di pseudo-giornalismo”.