Pruzzo | Frattesi? Penserei ad altro Roma al lavoro per lo scambio Cristante-Kayode

Un nuovo anno condito da un girone di ritorno fresco fresco è appena iniziato, in casacome per tutte le altre squadre del campionato. Giallorossi che, dopo la sbornia del derby vinto, hanno ottenuto un pareggio a Bologna grazie all’ultimo pallone a disposizione, posizionato sul dischetto e insaccato da Dovbyk. Una squadra che dà segnali di miglioramento ma che non decolla definitivamente, ancora incapace di due vittorie di fila in questa Serie A e penultima per punti conquistati in trasferta (dietro solo al Venezia).Nel mezzo c’è un calciomercato che, giunti alla metà del mese, ha visto solo la partenza di Le Fée e nessun volto nuovo dalle parti di Trigoria, cosa che non può che far preoccupare il popolo giallorosso. Si lavora su tanti fronti, come la ricerca del vice Dovbyk e Devyne Rensch per la fascia destra, fino ad unche rimane sogno da coltivare fino a fine gennaio.