Isaechia.it - Pechino Express 12, ecco i nomi ufficiali delle nove coppie in gara!

Negli scorsi mesi sono stati resi noti idei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione di(QUI per leggere il cast) il game show di Sky condotto da Costantino della Gherardesca, che partirà nei prossimi mesi.Poco fa sono stati anche svelati iche parteciparono alla dodicesima edizione del programma e i segni particolari che le contraddistinguono:Virna Toppi e Nicola Del Freo sono i #PRIMIBALLERINI. Uniti nel lavoro come nella vita privata, lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking.Scintilla e Federica Camba sono gli #SPETTACOLARI. Siamo sicuri che alla loro simpatia nessuno potrà mai dire di no!A, come in amore, vale tutto e nel caso di Jey e ChLillo anche la magia. Competitivi al massimo, loro sono i #MAGICI.