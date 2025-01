Quotidiano.net - Palazzo Re Enzo e la luce di David Tremlett

C'è una piccola cappella che forse molti non conoscono nelRe. Si chiama Santa Maria dei Carcerati, è stata costruita nel 1371 per volontà del vicario pontificio Anglico de Grimoard e adibita al conforto spirituale di chi era imprigionato nel vicinodel Capitan. Nel corso dei secoli, con le varie trasformazioni diRe, la sua memoria è andata perduta, poi nel 2012, durante il restauro del, è stata riscoperta. Nel corso del tempo è arrivata fino all'inizio del Duemila, destando l'interesse dell'artista inglese, che la riportò a nuovacon un suo wall drawing, chiamato proprio ‘A New Light’: era il 2003 e la magia avvenne grazie a un'idea di Ginevra Grigolo, fondatrice della Galleria G7, con cuiaveva iniziato a lavorare sotto le Due Torri anni prima.