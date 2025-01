Universalmovies.it - Oscar 2025 | L’Academy rinvia ancora l’annuncio delle nomination

Leggi su Universalmovies.it

degliè stato nuovamente spostato a causaconseguenze dovute dai devastanti incendi di Los Angeles.Attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di ieri,of Motion Picture Arts and Sciences ha affermato che, causa l’estendersi della crisi di Los Angeles dovuta ai devastanti incendi di questo periodo, il periodo di votazione è stato esteso, e chesarà spostato dal 19 gennaio al 23 gennaio. Il comunicato attuale segue quello dello scorso 9 gennaio che già riferiva di un rinvio dell’evento dal 17 gennaio al 19 gennaio.ha inoltre comunicato che l’annuale pranzo dei candidati agli, previsto inizialmente per il 10 febbraio è stato cancellato, e che la consegna dei premi scientifici e tecnici, prevista per il 18 febbraio, verrà riprogrammata in una nuova data.