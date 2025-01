Puntomagazine.it - Medvedev soffre ma avanza: batte Kasidit Samrej in cinque set

superainset eal secondo turno dell’Australian OpenDaniil(n. 5 al mondo) ha avuto la meglio su(n. 418) in un match lungo e combattuto, che ha richiesto oltre tre ore di gioco per determinare il vincitore. Il russo, pur non mostrando la sua forma migliore e accusando qualche momento di nervosismo, ha superato l’avversario thailandese con il punteggio di 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2., che ha compiuto un’impresa significativa arrivando a giocare il suo primo incontro di singolare in uno Slam, ha mostrato coraggio e determinazione, ma ha dovuto fare i conti con l’esperienza e la classe di. La partita è stata la prima nella carriera del 24enne thailandese al meglio dei 5 set e per lui si trattava di un esordio assoluto al tabellone principale di uno Slam.