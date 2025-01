Sport.quotidiano.net - Lucchese - Venti di dubbi sulla cessione. Il "closing" rallenta in dirittura d’arrivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ vero che laè una società privata e che il Comune non ha alcun titolo per interferiredel club, ma è anche un patrimonio della città. E, allora, in questo contesto, il Comune (che è proprietario dello stadio), ha i titoli per esprimere il proprio pensiero e la preoccupazione se, alla fine, dovesse passare nelle mani di "soggetti ritenuti non idonei", come scritto nel comunicato diramato dall’ amministrazione comunale. Stando così le cose, dovrebbe essere l’"ad" della, Ray Lo Faso, a rispondere alle osservazioni fatte dal Comune. Ma non solo. Il numero due della società dovrebbe dire in modo chiaro a che punto è il "", dal momento che il "dg" Conte aveva dichiarato, dopo la partita con la Spal, che lo stesso si sarebbe concluso nel giro di qualche giorno e che l’eventuale ribaltone tecnico (esonero di Gorgone e Ferrarese) sarebbe spettato ai nuovi proprietari.