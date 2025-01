Lettera43.it - Los Angeles, gli incendi mettono a rischio le Olimpiadi 2028

Negli Stati Uniti l’allarme per i forti venti che potrebbero nuovamente alimentare gliche hanno devastato Los, causando almeno 24 morti, è ancora alto. Le fiamme hanno inghiottito una grande parte della città, distruggendo oltre 12 mila edifici in pochi giorni. E ora i media americani hanno sollevato dei dubbi sull’organizzazione di uno degli eventi sportivi che gli Stati Uniti ospiteranno nei prossimi anni: i Giochi Olimpici e Paralimpici del. Si terranno proprio a Los, ma alcuni esperti hanno lanciato l’ipotesi che possano essere spostati. Prima deglidi inizio gennaio, infatti, nessuna delle 80 sedi che hanno ospitato lenella storia è stata colpita da roghi o disastri naturali simili.Pacific Palides in California: centinaia di edifici distrutti dalle fiamme (Getty Images).