Oasport.it - Lorenzo Musetti emerge dalla maratona con Arnaldi: un derby sporco agli Australian Open

Leggi su Oasport.it

ha vinto ilcontro Matteovalido per il primo turno degli2025 di tennis: il numero 16 del seeding si è imposto con lo score di 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-3 in quattro ore e sette minuti di gioco, ed al secondo turno incontrerà il vincente del match tra lo spagnolo Roberto Bautista-Agut ed il canadese Denis Shapovalov.Nel primo setannulla un break point nel quarto game, ma nel sesto va di nuovo in difficoltà e questa volta capitola, consentendo addi allungare sul 4-2, confermando poi lo strappo per il 5-2 non pesante. Arriva la reazione di, che infila quattro giochi e va a servire per il set, ma subisce il controbreak. Si va al tiebreak, dove l’equilibrio dura fino al 4-4, poitrova il minibreak e con i due servizi a disposizione chiude sul 7-4 in 70?.