Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: padroni di casa favoriti contro il fanalino di coda tedesco

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:11 Tutto è pronto per il ventunesimo turno di. Questa sera, indall’Unipol Forum (ex Mediolanum Forum), i meneghini di fronte ad una partita sulla carta da vincere ma piena di insidie.Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, partita valevole per il ventunesimo turno didi.Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, partita valevole per il ventunesimo turno didi.Il quintetto guidato da coach Ettore Messina arriva all’Unipol Forum del capoluogo lombardo forte di due vittorie di fila in Europa, unal’ASVEL Villeurbane e l’altrail Maccabi Tel Aviv.