Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 7-5, 0-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, break del canadese nel 4° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Lungo il recupero di smorzata dell’azzurro. Scappa via il.A-40 Lungo il dritto inside in di, dopo che aveva appena preso una riga.40-40 Non tremastavolta, servizio e dritto.30-40 Mamma mia, sciagurato. Gratuito di rovescio, dopo l’ottimo servizio.da solo sta facendo!30-30 Forza! Comanda e chiude con il dritto!30-15 Doppio fallo (7°).30-0 In rete il rovescio di, primo a cedere sulla diagonale sinistra.15-0 Ace (10°).0-2 Niente, spara via il dritto in controbalzo come nulla fosse accaduto:a zero, parziale di 1-8,da. Male!0-40 Sorpresodalla risposta profonda di dritto di.0-30 Doppio fallo (11°), immancabile.0-15 Errore di rovescio di.0-1 Ace (9°).