Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: il romano vince un primo set tiratissimo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.26 Unset da ben 78 minuti nel qualeedhanno vinto gli stessi punti: 52 pari. 0/2 per l’argentino sulle palle break, 0/5 per l’azzurro, c’è stato un equilibrio estremo. Alla fine la differenza l’ha fatta il coraggio avuto dal giocatorenel tiebreak.ILSETset combattutissimo che si chiude 10-8 al tiebreak in favore del.9-8. Fa ancora male con il dritto lungolinea l’azzurro: quinto set point.8-8. Non riesce a chiudere con la volée. Recupero prodigioso in corsa con il dritto di.8-7! DRITTO A SVENTAGLIO ECCEZIONALE! Ancora set point, ma stavolta al servizio.7-7. Non riesce la difesa a, gran dritto di.7-6. Come ha spinto! Altro scambio pazzesco nel quale riesce a venire a capo il