La madre di Alex Cotoia | Senza di lui sarei stata l’ennesima vittima di femminicidio

Mariaparla sulla Stampa, dopo l’assoluzione per il figlioche ha ucciso suo padre per difenderla“di un, senon mi avesse difesa e salvata.di lui iomorta”. Lo racconta in una intervista a La Stampa Maria, mamma di, della quale ha preso il cognome (prima era Pompa, come il padre).La vicenda giudiziaria, oggi ha 25 anni; uccise suo padre duranteviolenza dell’uomo contro la, nella loro abitazione a Collegno, in provincia di Torino. Da allora, c’èuna complessa vicenda giudiziaria che ieri (13 gennaio) lo ha visto assolto nel corso dell’appello bis, processo ordinato dalla Cassazione, nel luglio scorso. Il verdetto ha ribaltato la condanna a 6 anni e 2 mesi del primo processo d’appello, dopo che in primo grado era stato assolto.