La festa sul riuso è un successo | In estate la seconda edizione

Unadele del riciclo. Ecco cosa ha significato lo swap party, che è stato organizzato dai volontari del Wwf di Lecco in collaborazione con gli amministratori del parco regionale del Monte Barro nella sede di Villa Bertelli a Galbiate. Un evento pensato per promuovere appunto ildi abiti e accessori in buono stato che meritano di essere valorizzati e non gettati. All’iniziativa, che si è svolta sabato, hanno partecipato oltre un centinaio di persone, superando ogni più rosea aspettativa: sono arrivate con un vestito oppure una borsa o, ancora, un paio di scarpe e sono poi tornate a casa con altro in cambio. "Una sorprendente affluenza che ci ha piacevolmente travolti", ha commentato la responsabile Petra Tognoli, che preannuncia unaestiva. "Eventi come questo fanno bene all’ambiente e fanno bene al morale", le parole del presidente del Wwf Giovanna Corti.