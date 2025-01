Ilrestodelcarlino.it - ’La dignità del fine vita’, esperti a confronto

vita, un momento che ha diritto alla stessadi ogni altra fase dell’esistenza. Un tema complesso e delicato che l’azienda ospedaliero universitaria di Modena ha deciso di affrontare con un convegno aperto a professionisti della sanità e anche al pubblico. Convegno che si terrà il 16 gennaio presso l’aula Magna di Unimore in via del Pozzo, dalle 9 alle 16,40. "Lainizia nel riconoscere che esiste unadella vita ed essere capaci di condividerlo tra di noi professionisti. Sappiamo che esistono ostacoli culturali che portano a deviazioni e forzature anche nelle pratiche cliniche – ha detto il dottor Paolo Vacondio, responsabile della rete di cure palliative dell’Ausl – curare le persone come se guarissero quando ci sono evidenze molto forti che non guariranno e non vivranno a lungo togliealladella vita.