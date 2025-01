Gqitalia.it - Katie Holmes ha indossato la stoner boyfriend shirt definitiva

è una maestra dell'abbigliamento maschile a basso costo e di grande successo. Ha una grande familiarità con le felpe e le scarpe da ginnastica (come le acclamate Bode x Nike Astro Grabber), ma anche con i cappotti a doppio petto e i mocassini di Gucci. E a New York, l'attrice ci ha regalato un'altra gemma appena due settimane dopo l'inizio del nuovo anno.Ieri, mentre faceva delle commissioni a New York armata di un busta FedEx e una tazza di caffè,ha sfoggiato una camicia a quadri marrone oversize aperta e con i polsini slacciati. È un passo indietro rispetto alla sartoria meticolosa che abbiamo visto in precedenza, qualcosa che vorremmo chiamare.Fa molto "l'ho appena raccolta dal pavimento dell'appartamento del mio ragazzo" nel modo migliore. È rilassante, accogliente e lontana da ogni tentativo di strafare, il che è l'obiettivo finale in quest'epoca di massima cura.