Ilnapolista.it - Il Milan si inserisce per Ngonge, sondaggio in caso di addio di Chukwueze (Tmw)

Secondo quanto riporta la redazione di Tmw, ilha fatto unsu, esterno offensivo del Napoli. Una mossa esplorativa, quella dei rossoneri, intenzionati a capire la valutazione del giocatore. Colpo da affondare indidiche interessa a diversi club d’Arabia.Leggi anche:, due club francesi interessati a lui oltre Bologna e Verona (Schira)“Ilsi è inserito nella corsa per Cyril, ala del Napoli. I rossoneri hanno condotto unnegli scorsi giorni per capire la valutazione del giocatore olandese per, eventualmente, rinforzare il proprio reparto offensivo. Sarebbe un’aggiunta qualora si concretizzasse l’uscita di Samuel, per cui ci sono diversi interessamenti da parte di club arabi che potrebbero presto trasformarsi in un’offerta nei prossimi giorni”.