Superguidatv.it - “Il Conte di Montecristo”, intervista esclusiva al regista Bille August e agli attori Gabriella Pession e Nicolas Maupas

Leggi su Superguidatv.it

Da lunedì 13 gennaio arriva su Raiuno in prima serata “Ildi“, adattamento del famoso romanzo di Alexandre Dumas. Diretta dal Premio Oscar, la serie è interpretata da Sam Claflin, Jeremy Irons,, Lino Guanciale, Michele Riondino e. Una serie dal respiro internazionale in cui si intrecciano vendetta, intrighi, perdono e speranza. Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto inile gliper “Ildi”Il romanzo di Alexandre Dumas fu definito da Antonio Gramsci, il più “oppiaceo tra i romanzi popolari”. Un’opera in grado di catalizzare da subito l’attenzione del lettore che empatizza con i torti subiti da Edmond Dantes.