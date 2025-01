Quotidiano.net - Grande Fratello, i nominati. Helena eliminata e il ritorno di Jessica Morlacchi

Un’eliminazione eccellente ha caratterizzato la puntata di lunedì 13 gennaio del. Eliminazione, ma anche una serie di polemiche, discussioni, ildie Nikita Pelizon all’interno della Casa. In mezzo il, ormai senza più un briciolo di senso, del teatrino di Maria Monsè e della figlia Perla Maria Paravia. Una tassa da pagare ormai a ogni puntata.controPrestescontro Luca Calvani Ildi Nikita Pelizon L’eliminato ILa prossima puntatacontroPrestes La puntata ha preso il via con il faccia a faccia fraedPrestes cinque giorni dopo l’abbandono della Casa da parte della cantante. Faccia a faccia cordiale, anche troppo tanto da sembrare finto e architettato a tavolino per cercare di mettere una pezza alla situazione imbarazzante che si era creata nei primi giorni di gennaio, caratterizzato dalle scuse diPrestes e dal continuo sostenere da parte didi essere caduta nella trappola delle altrui provocazioni.